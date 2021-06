Matéria publicada em 9 de junho de 2021, 19:37 horas

Barra Mansa – O delegado titular da 90ª DP, Ronaldo Aparecido de Brito, comandou nesta quarta-feira, dia 9, uma equipe de policiais civis, que prendeu dois homens e apreendeu um menor, em Barra Mansa. Eles, que integrariam uma quadrilha especializada em tráfico de drogas, foram localizados na Rua José Hipólito, no Cotiara, suspeitos de expulsarem moradores do mesmo bairro.

Segundo Brito, os traficantes seriam dissidentes de uma facção criminosa com reduto no bairro São Carlos, em Volta Redonda. Ainda de acordo com o delegado, o líder do bando estaria fornecendo drogas no Sul Fluminense.

Com o menor foi encontrada certa quantidade de maconha. Na casa de outro suspeito foram apreendidos 700 pinos de cocaína, além de 400 gramas do mesmo entorpecente, meio quilo de tabletes de maconha prensada, 160 sacolés também de maconha, duas pistolas calibre 9 milímetros, e milhares de pinos plásticos vazios.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Barra Mansa, onde o delegado espera descobrir o motivo de eles estarem expulsando moradores de suas próprias casas, e prender outros integrantes da quadrilha.