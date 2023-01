Polícia prende falso pastor que enganava idosos no Rio - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2023, 09:24 horas

Um homem de 45 anos, que se passava por pastor evangélico foi preso, na tarde desta segunda-feira (02). Por meio de informações recebidas pelo Disque Denúncia, Policiais Civis da 21ª DP (Bonsucesso) localizaram o criminoso na Rua Castelo do Piauí, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. No momento da abordagem, ele tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi alcançado.

Marcelo dos Santos Teixeira se identificava como pastor para conseguir a confiança das vítimas, principalmente idosos, e se apresentava ao lado de uma mulher, a pretexto de “fazer uma oração”. A partir daí, as pessoas concediam seu acesso em suas casas. Em dado momento, um dos “cônjuges” distraia o morador, enquanto o outro pedia para ir ao banheiro e, se aproveitando da confiança, acessava outros cômodos da casa e subtraía dinheiro, joias, cartões bancários e de crédito. Ao retornar a presença da vítima, o “casal” se despedia e saia rapidamente.

Com os cartões subtraídos, o criminoso e outros comparsas realizavam compras em lojas e sacavam altos valores em caixas eletrônicos, além de venderem as joias furtadas. As vítimas só percebiam que seus pertences haviam sido subtraídos ao procurá-los horas depois ou quando eram notificadas pelos bancos dos saques e compras indevidas praticadas com os seus cartões.

Contra ele, constavam três Mandados de Prisão, pelos crimes de Furto Qualificado (Art. 155, § 4o. – CP), Associação Criminosa (Art. 288 – Código Penal) / Crimes contra a Paz Pública / Furto Qualificado (Art. 155, § 4o. – CP), INC. II E IV C/C Demais Crimes Previstos No Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03, ART 43, III . Ele ainda possui 8 anotações criminais, por Furto Qualificado e Formação de Quadrilha ou Bando, acumulando 3 condenações.

