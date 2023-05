Polícia prende homem por tráfico no Santa Inês, em Barra Mansa

Matéria publicada em 24 de maio de 2023, 10:48 horas

Crack, cocaína e dinheiro foram apreendidos com o suspeito

Barra Mansa – Um homem, de 31 anos, foi preso na noite desta terça-feira (23), por tráfico de drogas no bairro Santa Inês, em Barra Mansa, após ser abordado por policiais da 2ª Companhia do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) que estavam em patrulhamento na localidade.

O suspeito estava acompanhando de uma mulher, de 37 anos, na Rua Carlos Gomes, quando os policiais fizeram as revistas pessoais. Com o homem foram encontrados 32 pinos de cocaína, 22 pedras de crack e R$100. Juntamente com os materiais apreendidos, o casal foi levado para a 90ª DP, onde a mulher foi ouvida como testemunha e liberada, e o homem, autuado pelo crime de tráfico de drogas e mantido preso, à disposição da Justiça.