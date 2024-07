Polícia prende quadrilha de estelionatários que atuava em Piraí

Piraí – Agentes da 94ª Delegacia de Polícia prenderam nesta quinta-feira (4), uma quadrilha especializada em estelionato contra idosos. Eles atuavam no município. A operação teve início após o setor de segurança do Banco Itaú informar que uma idosa estava sendo vítima de um possível golpe dentro da agência em Piraí.

A partir da denúncia, o delegado José de Moraes determinou que sua equipe se dirigisse à agência de forma discreta para investigar o caso. No local, uma policial entrou na agência enquanto outros agentes ficaram do lado de fora. A idosa, muito nervosa, relatou à policial que um casal, que forneceu as características, estava esperando do lado de fora para que ela desbloqueasse seu cartão.

Segundo a vítima, o casal a levou ao banco para desbloquear o cartão e realizar um pagamento. No entanto, ao chegar ao banco, foi informada que havia empréstimos realizados em seu nome, algo que ela não autorizou, considerando que sua renda era de um salário mínimo.

Com as características fornecidas, os policiais localizaram o casal, que foi reconhecido pela idosa. Ambos foram conduzidos à delegacia.

Durante os depoimentos, foi informado que a quadrilha contava com mais quatro mulheres. Com elas, foram encontrados papéis com anotações e contratos evidenciando outras ações fraudulentas.

A quadrilha atuava enganando idosos com a venda de produtos de péssima qualidade, alegando propriedades medicinais, e fazendo-os assinar contratos de empréstimo. Eles se apresentavam com camisas polo azuis, com o logotipo fictício de uma empresa inexistente e não emitindo qualquer documento oficial.

Os envolvidos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.