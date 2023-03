Polícia prende suspeito de matar filho de presidente de escola de samba de Três Rios - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 14:02 horas

Três Rios – O suspeito de assassinar Luiz Cláudio Fonseca Salgado foi preso por policiais civis da 108ª DP (Três Rios) em ação que contou com o apoio de agentes da 41ª DP (Tanque) nesta sexta-feira (10). A vítima é filho do presidente da escola de samba Mocidade Independente de Vila Isabel, de Três Rios. O crime aconteceu no dia 23 de fevereiro, um dia após o fim do carnaval.

De acordo com as investigações, Luiz Cláudio estaria se aproximando da ex-companheira do autor do crime. O homem teria ficado com ciúmes, chegando a expressar sua raiva em publicação nas redes sociais. Imagens de câmeras de segurança analisadas pela Polícia Civil identificaram o suspeito, que chegou a agredir a vítima com um capacete ao encontrá-lo com a mulher, além de ameaça-lo com uma arma de fogo. O homem foi localizado e preso no bairro Tanque, Zona Oeste da capital.