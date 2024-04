Polícia prende suspeito de sequestro em Barra do Piraí após operação de resgate

Barra do Piraí – Agentes do 10º Batalhão da Polícia Militar prenderam um suspeito de sequestro no bairro Maracanã, na tarde desta segunda-feira (22), em Barra do Piraí. Os policiais compareceram à Rua Paulo Fernandes após informações de que uma mulher estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro.

No local, os agentes deram início à operação de resgate, já que o filho do ex-casal havia sido sequestrado pelo genitor. Após buscas na localidade e nos bairros vizinhos, as guarnições conseguiram localizar o suspeito e a criança dentro de uma casa abandonada nas proximidades. A criança foi resgatada em segurança. O suspeito foi encaminhado para a 88ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.