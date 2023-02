Polícia prende suspeito de tráfico em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de fevereiro de 2023, 16:01 horas

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão da PM prenderam no início da tarde desta terça-feira (21) um suspeito de tráfico de drogas. Segundo informações do boletim de ocorrência, a corporação recebeu a denúncia de que havia chegado uma carga de drogas do traficante conhecido como “Nem Vesgo” em uma casa no Ilha Parque, em Volta Redonda. No local foram encontrados 107 pinos de cocaína,73 trouxinhas de maconha e cinco pedras de crack.

O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para a 93ª DP.