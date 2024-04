Polícia prende suspeito e apreende drogas após confronto, em Paraty

A prisão ocorreu após um patrulhamento de rotina na Avenida Aloísio Castro, onde agentes da guarnição do PATAMO avistaram alguns suspeitos, que prontamente dispararam contra a equipe. Os policiais revidaram a agressão. Após a troca de tiros, um homem de 23 anos foi capturado e encaminhado para o Hospital Hugo Miranda, onde foi atendido. Com ele foram apreendidos 95 invólucros de cocaína; 123 pedras de crack; um rádio transmissor, e duas granadas caseiras.

