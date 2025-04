Polícia prende suspeitos de crimes na internet contra menores de idade

País – Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) realizam, nesta terça-feira (15), a “Operação Adolescência Segura”. O objetivo é desarticular uma das maiores organizações criminosas do país voltadas à prática de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. Até o momento, dois suspeitos foram presos e três apreendidos.

“A Polícia Civil atua com inteligência e tecnologia para combater os crimes no ambiente virtual, que é uma das maiores preocupações dos pais e responsáveis de crianças e adolescentes. Além de operações como a de hoje, também precisamos estar atentos a tudo que os nossos jovens consomem na internet”, destaca o governador Cláudio Castro.

Entre os crimes apurados, estão tentativa de homicídio, induzimento e instigação ao suicídio, armazenamento e divulgação de pornografia infantil, maus-tratos a animais, apologia ao nazismo e crimes de ódio em geral.

As diligências ocorrem também em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul e conta com o apoio da CyberLab da Secretaria Nacional de Segurança Pública. São cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, além de internação provisória de adolescentes infratores.

“Esta operação é resultado de uma investigação profunda que mostrou o envolvimento de pessoas de diversos estados do país na prática dos crimes. A Polícia Civil emprega toda a tecnologia e as ferramentas de inteligência possíveis para enfrentar os grupos criminosos”, ressalta o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi.

As investigações foram iniciadas em fevereiro, quando um morador de rua, em Jacarepaguá, foi atacado e teve 70% do seu corpo queimado por um adolescente que atirou coquetéis molotov, enquanto um homem filmava e transmitia em tempo real em uma plataforma on-line.

A “Operação Adolescência Segura” representa um marco significativo no combate à criminalidade digital no Brasil e reafirma o compromisso da Polícia Civil com a proteção dos direitos fundamentais da infância e da juventude, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As investigações seguem em curso para identificar os demais integrantes da organização criminosa. Com informações da Agência Brasil.