Polícia prende traficantes do CV acusados de tortura em VR

Volta Redonda – Dois homens foram presos nesta sexta-feira (1), durante a Operação Suplício, em Volta Redonda. Os criminosos são suspeitos de torturar um homem de 32 anos, em outubro. A operação foi deflagrada por agentes da 93ª Delegacia de Polícia, após a 2ª Vara Criminal da cidade expedir mandados de prisão preventiva contra os acusados. As prisões ocorreram nos bairros Santa Cruz e no Santo Agostinho.

De acordo com as informações da Polícia Civil, cinco integrantes do Comando Vermelho, sendo dois menores, teriam torturado um homem, a mando do chefe do tráfico do Morro da Conquista. Na época, os criminosos teriam ‘punido’ a vítima por mendigar próximo da boca de fumo.

Após a agressão, a vítima chegou a desmaiar e foi dada como morta. Porém, ela conseguiu escapar da sessão de tortura, pediu socorro e foi levada em estado grave, pelo SAMU, para o Hospital São João Batista, onde ficou internado por 28 dias.

Dos cinco agressores, dois homens ainda estão foragidos, sendo um menor. Os presos foram encaminhados à 93ª DP e depois para Casa de Custódia para prosseguimento da investigação.