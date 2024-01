Polícia Rodoviária Federal deflagra “Operação Íris”

A PRF deflagrou a “Operação Íris” – Descanso do Motorista Profissional, de fiscalização da jornada de trabalho e do tempo de direção, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A ação aconteceu no domingo (28), em Campos dos Goytacazes, no Norte-Fluminense do estado.

O Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, celebrado em 28 de janeiro, homenageia três auditores fiscais do Trabalho e o motorista que foram assassinados durante inspeção para apurar denúncias de trabalho escravo em fazendas de Minas Gerais – MG, na mesma data, em 2004. Neste cenário a PRF emerge como instituição essencial no enfrentamento a esse grave tipo de violação aos Direitos Humanos, tanto de forma repressiva quanto de forma preventiva. Em Campos dos Goytacazes, a fiscalização aconteceu no km 78 da BR-101, em frente à Unidade Operacional da PRF. O foco foi fiscalizar possíveis jornadas exaustivas de trabalho, que são agravos à saúde, e são consideradas um dos tipos penais do trabalho análogo à escravidão.