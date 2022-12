Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar realizam ação solidária, em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2022, 17:04 horas

Resende – Policiais Rodoviários Federais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Delegacia em Resende, em conjunto com o Grupo de Ações Táticas (GAT) do 37° Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro promoveram a Campanha “Natal Solidário” nesta quarta-feira (21). A iniciativa levou brinquedos para mais de 600 crianças.

A arrecadação desses presentes contou com o apoio de outros policiais e de populares que se solidarizaram com a campanha. As equipes estiveram na cidade de Resende entregando brinquedos e roupas para crianças carentes dos bairros Baixada Olaria, Vicentina, Marrocos e Fazenda da Barra III.