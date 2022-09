Polícia Rodoviária Federal realiza ações educativas no terminal rodoviário de Resende

Matéria publicada em 16 de setembro de 2022, 17:40 horas

A atividade foi referente à Semana Nacional de Trânsito 2022

Resende- Com o objetivo de orientar os passageiros dos ônibus que saem do terminal rodoviário de Resende, nesta sexta-feira, 16 de setembro, a equipe do GFT – Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte – da Delegacia de Resende, em atividade referente à Semana Nacional de Trânsito, que tem como tema este ano “Juntos Salvamos Vidas”, está realizando uma ação educativa no terminal rodoviário.

Durante a ação os policiais rodoviários federais reforçam a importância do uso do cinto de segurança durante toda a viagem. Segundo a PRF, a maioria dos passageiros não costumam utilizar o cinto de segurança, mesmo sendo quase sempre orientados pelo motorista no início da viagem. O uso adequado do cinto e fundamental para evitar lesões ou até mortes em caso de acidentes. Os passageiros recebem ainda orientações sobre o acondicionamento correto das bagagens: dentro dos ônibus os objetos podem pesar no máximo 5 quilos e devem caber no porta-embrulhos (espaços sobre as poltronas), sem comprometer o conforto, a segurança e a higiene dos passageiros.

As condições de conservação dos veículos, bem como os equipamentos obrigatórios e a documentação do motorista também são fiscalizados durante a atividade. A polícia rodoviária federal vêm intensificando as atividades educativas para o trânsito pois esse é um dos pilares no esforço contínuo para redução de acidentes e mortes no trânsito.

Em complemento ao trabalho da equipe de Resende, o GFT 5 Barra do Piraí, também realizou uma ação educativa na rodoviária Prefeito Francisco Torres de Volta Redonda, em referencia a Semana Nacional do trânsito.