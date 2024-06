Polícia Rodoviária Federal recupera moto clonada, na Dutra

A apreensão ocorreu durante uma ordem de parada, atendida por um homem de 30anos, natural de Resende, que ao ser interrogado sobre a propriedade do veículo, afirmou ter comprado a moto por meio de um anúncio em uma rede social, há aproximadamente oito meses. O homem afirmou ter dado um veículo Corsa e ter recebido a quantia de R$ 3.000,00 de volta na troca. A equipe ao analisar os elementos identificadores veiculares, percebeu adulteração e remarcação do chassi e do motor.

Rodovia Presidente Dutra – Nesta terça-feira (11), a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) apreendeu uma moto clonada, na BR 116, na altura do Km 305.