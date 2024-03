Polícia tenta conter ‘guerra’ entre CV e TCP em Resende

Resende – “Foi uma noite de terror. Parecia guerra”. Com esta frase, um morador do bairro Fazenda da Barra II definiu a noite de quarta-feira (20), em que dez homens armados e encapuzados – ocupando um Fox preto e um Nissan Kicks –, atirando para o alto, executaram Marcus Vinícius dos Santos Abreu, de 25 anos, dentro de sua casa, na Rua Osvaldo Porto. O áudio do tiroteio, que ainda circula pelas redes sociais, dá uma ideia do que a população de Resende tem vivido nas últimas semanas.

De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, a execução do rapaz estaria relacionada, mais uma vez, à guerra causada por organizações criminosas por disputa de territórios. Em Resende – segundo fontes junto às forças de segurança, ouvidas pela reportagem –, 90% do território estaria sob domínio do Comando Vermelho (CV). “O que houve na noite de quarta-feira foi uma tentativa de invasão do CV na Fazenda da Barra II, única área ainda dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP)”, revelou.

Ainda de acordo com uma das fontes, os 90% de área dominada pelo CV estariam divididos entre dois líderes da facção, ambos presos: Naldinho, conhecido por ser o braço direito do narcotraficante Fernandinho Beira-Mar, e ‘D10’. Já a área do Fazenda da Barra II, segundo a fonte, estaria sob domínio do traficante – também preso – conhecido como Carvoeiro, um dos líderes do TCP.

Mortes brutais e agressões

Nos últimos dias, os resendenses têm assistido a cenas explícitas de violência – algumas, à luz do dia. Na tarde da sexta-feira passada (15), por exemplo, um tiroteio deixou dois homens mortos e três pessoas feridas na Rua São Jerônimo, no bairro Paraíso. De acordo com testemunhas, um Fiat Uno teria chegado e três homens, usando roupas camufladas e portando fuzis, desceram. Eles teriam gritado o nome de uma facção criminosa e atiraram, fugindo em direção à Via Dutra.

No mesmo dia, o corpo de um rapaz de 23 anos foi encontrado também no bairro Paraíso. Segundo a família, ele já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio recente. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu à ocorrência, o jovem teria sido executado com diversos tiros no rosto.

Já no início do mês, no dia 5 de março, duas irmãs – uma de 33 e outra de 32 anos – foram agredidas por homens encapuzados. Eles teriam invadido a casa das mulheres no bairro Jardim Jalisco e as levado para o bairro Surubi, onde a agressão teria acontecido.

Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram ao Hospital de Emergência de Resende após receberem informações de que duas mulheres com traumas por todo o corpo teriam dado entrada. No local, a irmã mais velha informou aos policiais o que havia acontecido.

Outro crime recente e emblemático da ação das facções criminosas no município foi o homicídio de Sabrina Moraes, de 32 anos, no dia 28 de fevereiro. Ela foi executada por três homens, que levaram seu corpo para a Estrada da Limeira, no bairro Morada da Colina, e atearam fogo. As suspeitas iniciais apontavam que a vítima seria responsável por levar informações de uma facção criminosa a outra, e por isso teria sido executada.

Poderio bélico

A morte de Marcus Vinícius dos Santos Abreu, na noite de quarta-feira (20), mostra que o tráfico na região está bem armado. “É uma briga desleal. O poderio bélico dos traficantes de Resende está muito pesado”, comentou uma fonte. Segun do ela, na cena do crime foram encontradas mais de 30 cápsulas deflagradas de fuzil calibre 762 e de pistola 9 mm.

Para se ter uma ideia, o fuzil de assalto calibre 762 começou a ser usado na 2ª Guerra Mundial e pode ter fabricação suíça, russa, belga, alemã, italiana ou tcheca, por exemplo. Armas como as utilizadas no homicídio no Fazenda da Barra II chegam às mãos dos criminosos através do tráfico internacional de armas. “Um fuzil como esse pode matar a 2,5 km de distância, mas o tiro pode chegar a 5 km. Não é pouca coisa. A possibilidade de algum inocente ser atingido por acidente é grande”, avaliou.

Noite de terror

Os áudios gravados por moradores do Fazenda da Barra II durante o tiroteio entre integrantes de facções rivais revelam medo e insegurança. E também dão uma mostra do atrevimento dos criminosos. Em um dos áudios, mulheres assustadas pedem ajuda a Deus. “Jesus amado! Senhor da Glória”, diz uma mulher com voz trêmula.

Em seguida, podem-se ouvir rajadas de tiros, xingamentos e ordens dadas pelos traficantes. “Bota a cara, v***o! Bota a cara, filho da p***! Sai de casa!”, gritou um. “Vai morrer! Vai morrer!”, continuou outro.