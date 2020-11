Polícia tenta localizar homem que agrediu e estuprou a ex-namorada em Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de novembro de 2020, 17:31 horas

Barra Mansa – Policiais militares tentam localizar um homem suspeito de agredir e estuprar a ex-namorada, de 22 anos, em Barra Mansa. A vítima foi ouvida na 90ª DP, onde detalhou que foi atingida com socos e pontapés pelo suspeito, que partiu para agressão por não se conformar com o fim do relacionamento amoroso do casal. O fato ocorreu nesta quarta-feira (18) na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom.

A jovem, que também foi ameaçada pelo ex-namorado, foi levada para a Santa Casa de Barra Mansa.

O suspeito será intimado a depor na delegacia, onde deverá ser indiciado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e estupro.