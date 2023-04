Policiais apreendem 700 pinos de cocaína em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de abril de 2023, 18:37 horas

Barra do Piraí – Policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 700 pinos de cocaína na madrugada desta quarta-feira (5), na Estrada São José, no bairro Maracanã, em Barra do Piraí. Ação foi realizada após informações repassadas pelo Disque Denúncia.

Segundo os agentes, a equipe foi até o local após denúncia de que o gerente do tráfico de drogas do bairro Grota do Neném estaria escondendo drogas na área de mata. Os policiais foram até o endereço e dois suspeitos foram vistos fugindo pelo morro. Em buscas pelo local, foi encontrada uma sacola preta que continha o material apreendido.

Todo material foi levado para a sede da 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada.