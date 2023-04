Policiais apreendem cocaína e crack na Vila Coringa, em Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de abril de 2023, 10:58 horas

Barra Mansa – Policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam nesta sexta-feira (7) dois homens – um de 26 e outro de 27 anos – no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam na Rua São José. Quando notaram a aproximação da viatura da PM, eles jogaram na linha do trem uma sacola contendo 63 pedras de crack e 20 pinos de cocaína. Com os suspeitos também foram encontrados R$ 60 em dinheiro. Tanto o material apreendido quanto os homens foram conduzidos à 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.



Imagem cedida pela Polícia Militar