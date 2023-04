Policiais apreendem crack, maconha e cocaína em Paraty

Matéria publicada em 24 de abril de 2023, 12:39 horas

Suspeitos abandonaram as drogas após serem perseguidos pela polícia

Paraty – Policiais do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) lotados na 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Paraty, apreenderam na noite deste domingo (23), 21 trouxinhas de maconha, 45 pedras de crack e seis pacotes de cocaína, na Rua André Rebouças, na Ilha das Cobras.

A operação ocorreu após informações do Disque Denúncia, de que havia movimentações de tráfego de drogas na localidade. Durante cerco policial, dois suspeitos fugiram abandonando uma sacola com as drogas, que foram apreendidas e levadas pelos agentes para a 167ª DP em Paraty, onde a ocorrência foi registrada.