Policiais apreendem drogas após troca de tiros com suspeitos em Resende

Matéria publicada em 1 de junho de 2023, 11:59 horas

Adolescente foi apreendido durante ação no Baixada da Olaria

Resende – Policiais do 37º Batalhão da Policia Militar, em Resende, apreenderam um adolescente, de 15 anos, com 44 pedras de crack e dois pinos de cocaína no bairro Baixada da Olaria na manhã desta quinta-feira (1º).

Durante patrulhamento na localidade, os agentes foram recebidos, na Rua Inácio Lopes Siqueira, com tiros disparados por dois suspeitos. Após cessar a troca de tiros, os policiais realizaram buscas na região, mas não encontraram os suspeitos, apenas o adolescente com uma sacola contendo as drogas apreendidas. Nenhum policial foi ferido.

O adolescente e as drogas apreendidas foram levados para 89ª DP, em Resende, onde a ocorrência foi registrada.