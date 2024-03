Policiais apreendem quase duas mil peças de roupas com indícios de pirataria

Levy Gasparian – As equipes do Programa Operação Foco Divisas e da Secretaria de Estado de Fazenda apreenderam, no início da manhã desta terça-feira (12), quase duas mil peças de roupas (shorts, bermudas e calças) com suspeita de falsificação. A ocorrência aconteceu no Posto de Controle de Fiscalização de Comendador Levy Gasparian, na BR-040, por volta das 5h.

Os agentes realizavam operação de rotina e o motorista do veículo entrou no posto fiscal. Após apresentar nota fiscal e ser liberado pelo auditor fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda, os agentes realizaram uma busca mais detalhada e identificaram que o motorista transportava carga além da mencionada em nota.

As roupas estavam guardadas em sacolas plásticas, lacradas com fitas adesivas.

O material foi apreendido e levado para a delegacia de Três Rios, a 108ª DP. O motorista prestou esclarecimentos e foi liberado.