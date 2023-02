Policiais auxiliam mulher que deu à luz em casa - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2023, 08:30 horas

Fato aconteceu na noite de sábado na localidade de Manoel Duarte

Rio das Flores – Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) auxiliaram na noite do último sábado (4) uma mulher que estava em trabalho de parto. O caso aconteceu na Rua Vovó Rosário Durço Duarte, em Manoel Duarte, região de Rio das Flores.

Os agentes foram até a localidade após serem acionados pela mãe da mulher, pois sua filha deu à luz em casa. A equipe entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) antes de chegar ao local, e um policial com experiência em atendimento pré-hospitalar fez uma avaliação primária na mulher e no bebê, constatando que os dois estavam estáveis e sem riscos.

Com a chegada do Samu, ambos foram conduzidos até o Hospital Escola de Valença.