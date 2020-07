Policiais civis de Volta Redonda prendem no Rio suspeito de matar criança de 2 anos

Matéria publicada em 29 de julho de 2020, 16:46 horas

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Victor Tuttman, prenderam nesta quarta-feira, dia 29, no Rio de Janeiro, Leandro Loft, o Loft, de 36 anos, suspeito de matar uma menina de 2 anos, no dia 7 de março de 2007.

Os agentes de Volta Redonda prenderam Loft em Bangu. Ele estava sendo monitorado há três dias. O delegado explicou que Loft é integrante de uma quadrilha especializada em tráfico de drogas, com reduto no Condomínio do Fumaçe, no Rio, e era investigado por fornecer drogas para traficantes em Volta Redonda.

O caso

Sobre a morte da menina de 2 anos, em 2007, no Rio, Tuttuman explicou que o suspeito participou de vários confrontos com traficantes da Vila Vintém.

Ainda de acordo com o delegado, no dia em que a menina morreu, Loft, que integrava a quadrilha liderada por Thiaguinho, andava de bicicleta pela Vila Vintém, quando atirou para matar um rival, membro do bando de Marcus Palhaço, e acabou atingido a criança.

O alvo de Loft era padastro da vítima. Tuttman disse que o suspeito virá para Volta Redonda, onde será formalizado o cumprimento do mandado de prisão contra ele, que foi condenado a 23 anos de prisão em regime fechado, pela Justiça carioca.