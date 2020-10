Policiais civis prendem em Barra Mansa suspeito de roubar cargas na Região

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 12:05 horas

Agentes cumpriram mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Barra Mansa

Barra Mansa – Agentes da 90ª DP, coordenados pelo delegado titular, Ronaldo Aparecido Brito, prenderam um homem, que não teve a idade divulgada, nessa terça-feira, dia 27, em Barra Mansa, por suspeita de roubar cargas na Região Sul Fluminense.

De acordo com o delegado, o flagrante aconteceu na Rua Antônio Graciano da Rocha, no bairro Vila Maria, após cumprimento de mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Barra Mansa, em decorrência de sua suposta participação no roubo de carga de uma empresa, no bairro Santa Maria II, também em Barra Mansa.

A ação, segundo Ronaldo Brito, ocorreu no dia 24 de Setembro de 2020, no distrito de Floriano, próximo a Rodovia Presidente Dutra.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população através do Disque Denúncia (21) 2253-1177. O sigilo é garantido.