Policiais civis prendem suspeito de tráfico no bairro Vila Mury, em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de agosto de 2020, 09:44 horas

Operação aconteceu na tarde de terça-feira (11) por agentes da 90ª DP (Barra Mansa)

Volta Redonda e Barra Mansa – Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa), coordenados pelo delegado titular, Ronaldo Aparecido de Brito, prenderam um homem, suspeito de tráfico de drogas, na tarde de terça-feira (11). A prisão ocorreu no bairro Vila Mury, em Volta Redonda.

De acordo com o inspetor de Polícia Civil, Alexandre Ribeiro, agentes da 90ª DP estiveram no local que seria alvo da operação na segunda-feira (10), quando uma campana foi feita e os agentes puderam observar a movimentação suspeita em um canal localizado na Avenida Beira Rio.

Após essa averiguação inicial, os policiais retornaram ao local na terça-feira (11) para darem continuidade à investigação, onde puderam observar o suspeito entrando em local de mata. Em seguida, outros três homens teriam ido ao mesmo local, possivelmente para compra de entorpecentes. Durante abordagem, dois sacolés de maconha foram encontrados com dois homens, que teriam confirmado a compra dos entorpecentes.

Ainda de acordo com os agentes, foi nesse momento que duas equipes cercaram o local e encontraram o suspeito. Os agentes afirmaram que durante a abordagem, o suspeito teria tentado fugir e quando foi cercado teria tentado resistir à prisão. Com ele, foram encontradas a quantia de R$ 110,00 em espécie e quatro sacolés de maconha. Após o flagrante, os agentes ainda encontraram a quantia de R$ 377,00 em espécia, além de duas porções de maconha, uma bolsa e um celular na casa do suspeito, localizada no bairro Retiro.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já foi preso pelo crime de tráfico de drogas e estaria em regime condicional. O suspeito foi encaminhado para a 90ª DP devido a investigação ser de Barra Mansa, mas todo o processo será encaminhado para o Fórum de Volta Redonda.