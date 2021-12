Policiais civis procuraram por suposto traficante que pode ter sido morto por rivais

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2021, 15:18 horas

Três Rios – Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) procuram por um suposto traficante que pode ter sido morto por rivais. Ele desapareceu no dia 21 de novembro deste ano. Segundo informações, ele seria ligado a um grupo de traficantes locais associados a facções criminosas.

Um homem foi preso, no dia 15 deste mês, suspeito de planejar, matar e depois ocultar o corpo do traficante rival. No dia do desaparecimento, o homem foi com um amigo até o bairro Vale dos Barões, em Três Rios, negociar um aparelho de telefonia celular que tinha consigo.

Imagens coletadas por uma câmera de segurança mostram ele chegando ao local, e minutos depois, aparecem uns rapazes da região. A polícia quer saber, se eles estariam envolvidos no desaparecimento do homem.

As investigações prosseguem para localizar o suposto criminoso desaparecido e esclarecer eventuais crimes praticados.