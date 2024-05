Policiais do 28º BPM apreendem drogas no Padre Josimo, em Volta Redonda

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam e drogas no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda, na manhã desta quarta-feira (15).Foram apreendidos 148 pinos de cocaína; 23 pedras de crack; um rádio transmissor; um aparelho celular e R$ 74,00.A operação teve início após informações anônimas sobre o tráfico de drogas no local. O material entorpecente foi recolhido e encaminhado para a 93ª DP.

You may also like