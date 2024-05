Policiais do 28º BPM prendem suspeito de tráfico de drogas, em Barra Mansa

Ao chegar no local indicado, os policiais abordaram o suspeito e conseguiram apreender todo o material entorpecente em sua posse. Durante a abordagem, uma testemunha informou aos policiais que o suspeito frequentemente se dirigia a uma área de mata e retornava com drogas, que eram então vendidas aos usuários.

Barra Mansa – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar realizaram uma operação no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa, que resultou na apreensão de entorpecentes e na prisão de um suspeito de tráfico de drogas, nesta sexta-feira (24).