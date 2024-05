Policiais do 37º BPM detém suspeitos, apreende drogas e equipamentos, em Resende

Resende – Uma operação conduzida pelo 37º Batalhão de Polícia Militar na região da Fazenda da Barra 3, em Resende, resultou na detenção de dois suspeitos e na apreensão de drogas e equipamentos utilizados no tráfico, neste sábado (25).

Após o ataque na Cidade Alegria, a equipe de inteligência da Polícia Militar realizou levantamentos e monitoramentos, identificando que os possíveis envolvidos no ataque aos policiais haviam se refugiado na Fazenda da Barra 3, no condomínio Gardênia. Com base nessas informações, foi montada uma operação que resultou na detenção dos suspeitos.

Durante a abordagem, um menor de 16 anos tentou fugir ao avistar a viatura, entrando em um matagal com uma mochila. Após a investigação no local, os policiais conseguiram localiza-lo e apreender a mochila, que continha lança perfume, maconha, skank, cocaína e crack, além de R$ 240,00 em notas fracionadas e um rádio de comunicação.

Logo após, a equipe do serviço reservado abordou o homem de 25 anos na rua Ouro Preto, no condomínio Gardênia. Com ele, foram encontrados mais entorpecentes, um drone, uma câmera, uma balança de precisão, celulares bloqueados, material para endolação de drogas, suporte e fones para rádio de comunicação, aparelhos multimídia de veículos, um rolo de cabos e R$ 130,00 em espécie.

Os suspeitos de 16 anos e o homem de 25 anos, foram detidos e encaminhados para a delegacia para os procedimentos legais.