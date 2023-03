Policiais do BPRv são homenageados por realizarem parto em residência - Diário do Vale

Policiais do BPRv são homenageados por realizarem parto em residência

Matéria publicada em 1 de março de 2023, 15:28 horas

Rio das Flores – Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv – Posto 3.7) foram homenageados pela Câmara Municipal dos Vereadores nesta terça-feira (28), por realizaram um parto de emergência no dia 4 de fevereiro, em uma residência na Rua Vovó Rosário Durço Duarte, no bairro Manoel Duarte, em Rio das Flores.

Foram homenageados o sargento Daniel Ferreira de Souza e os soldados Herbert Tailer Fagundes e Bruna Cardoso. A moção foi proposta pelo vereador Edmilson da Silva de Oliveira e assinada por todos os vereadores da Casa de Leis. A iniciativa busca prestar o reconhecimento ao profissionalismo dos agentes da Segurança Pública.