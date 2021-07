Policiais do Proeis recebem duas motos do 33º Batalhão em Angra dos Reis

Matéria publicada em 13 de julho de 2021, 12:37 horas

Motos vão agilizar o policiamento da região central de Angra

Angra dos Reis – Duas motos cedidas pelo 33º BPM começaram a ser utilizadas, nesta semana, pelos policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), em Angra dos Reis. O intuito da doação é possibilitar mais agilidade no atendimento das ocorrências, ampliando o patrulhamento na área central do município.

A responsabilidade pela manutenção e abastecimento ficará a cargo da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria Executiva de Segurança Pública.

Neste primeiro momento, os veículos serão utilizados no Centro, mas a ideia é expandir para outros bairros, ampliando o patrulhamento.