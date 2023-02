Policiais encontram carro furtado em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de fevereiro de 2023, 13:02 horas

Valença – Um carro furtado nesta sexta-feira (24), foi encontrado por agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar neste sábado (25) na Praça Visconde do Rio Preto, no Centro, em Valença.

Segundo os policiais, durante patrulha, os policiais perceberam o Vectra, cor verde, estacionado sem sinais de arrombamento. Eles entraram em contato com a 91ª DP que informou os dados do proprietário. Ao ser localizado, tanto o proprietário quanto o veículo foram levados para a delegacia, onde o registro da ocorrência foi feito.