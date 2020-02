Policiais envolvidos na ‘Operação Katitula’ voltarão à prisão

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 11:40 horas

Sul Fluminense – O Ministério Público do Estado do Rio teve pedido de recurso atendido pelo desembargador, Antônio Eduardo Duarte, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que os policiais envolvidos na “Operação Katitula” voltem à prisão. Ao menos três policiais militares e três policiais civis foram presos na operação, que aconteceu em 2016 com a participação ainda da Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Em dezembro de 2017, no entanto, o juiz da 1ª Vara Criminal de Barra Mansa, André Vaz, concedeu, liberdade provisória aos três policiais civis, que são os alvos da nova decisão para prisão.

Na época da soltura, o próprio MPE havia dado concordância à decisão judicial. No entanto, houve uma mudança de entendimento dos procuradores que cuidam do processo atualmente e o pedido para nova prisão seguiu para o TJ. Os policiais devem se entregar durante a semana.

A operação

Segundo Ministério Público, os policiais, associados a outros traficantes transportavam, guardavam e mantinham entorpecentes em depósito para fins de tráfico e sem autorização legal. Esse material, era posteriormente repassado a integrantes da quadrilha para revenda, cujo produto era partilhado entre todos. Ainda de acordo com o MP, parte da droga apreendida em diligências policiais era retida e transportada em viatura oficial da Polícia Civil e distribuída entre outros membros do bando, também para revenda.

A quadrilha contava, inclusive, com a participação de presos, transformando unidades penitenciárias em escritórios do crime, segundo o MP. Além disso, segundo o Ministério Público, os suspeitos extorquiam comerciantes e ex-presidiários e falsificavam documentos. Segundo a denúncia, houve também a tentativa de estelionato contra a Seguradora Bradesco a partir da ocultação de uma máquina retroescavadeira segurada pela empresa. Os suspeito, posteriormente, alegaram roubo e solicitaram o pagamento do valor correspondente ao seguro do equipamento.

No total, a operação buscava cumprir 65 mandados de prisão expedidos pela Justiça. A operação Katitula foi desdobramento de outras ações, que já indicavam a participação de policiais na execução de crimes no Sul Fluminense.