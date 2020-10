Policiais fazem ato na porta da Delegacia de Resende

Matéria publicada em 24 de outubro de 2020, 17:42 horas

Manifestação é realizada após policiais sofrerem críticas em redes sociais por causa da prisão de uma candidata a vereadora

Resende – Agentes de diversas delegacias de Polícia Civil da região fizeram um manifesto na tarde deste sábado, dia 24, em frente à sede da 89ª DP (Resende) , devido à críticas que estão sofrendo após a prisão de uma candidata a vereadora. A mulher foi à delegacia registrar uma queixa de violência doméstica, mas acabou detida porque teria desacatado e ofendido os policiais. A candidata, de 44 anos, foi solta na sexta-feira (23), depois de uma audiência de custódia.

Nas redes sociais, alguns posts, segundo os agentes, criticam o caso envolvendo a candidata, presa pelo delegado titular Michel Floroschk. Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, um agente afirmou que a prisão foi feita dentro da lei.

– Esse comportamento que ela teve é totalmente atípico. Temos atendimentos diários aqui e isso não ocorre. A informação que está circulando, que não ocorre zelo e acolhimento em nossos atendimentos, é totalmente descabida – afirmou o policial.

Em conversa ao DIÁRIO DO VALE, outros agentes se pronunciaram em relação ao caso, destacado nesta semana.

– Como ela (candidata) cometeu um crime, mesmo estando como vítima, não podíamos prevaricar. A lei foi cumprida. Nada de errado foi feito – esclareceu um agente.

Diversas pessoas se manifestaram através das redes sociais após o ocorrido, alegando que a candidata, de vítima, foi transformada em ré, enquanto registrava uma queixa baseada na Lei Maria da Penha. Segundo consta no registro de ocorrência, foi constatado que a candidata, em dado momento, teria ofendido os agentes – inclusive o delegado – durante o atendimento; atrapalhando inclusive, o andamento do serviço dos policiais dentro da unidade.

Na ocasião, a candidata foi atendida por dois agentes, sendo uma mulher. Após a confusão, a policial deu a seguinte declaração. ”Ontem, infelizmente, um dos flagrantes que nos foi apresentado, foi o de violência doméstica. A vítima, muito alterada, acabou causando verdadeiro tumulto, paralisando os serviços da unidade durante um longo período. A vítima de violência doméstica merece todo acolhimento e atendimento, mas isso não pode servir como desculpa para prática de outros delitos, principalmente dentro de uma delegacia”, declarou a agente após o ocorrido.

Outra agente também comentou sobre o caso. “Pretendemos defender a ação policial. Ou seja, a legalidade da prisão. Estamos tentando juntar o máximo de agentes possíveis. Me informaram que está vindo, inclusive, policial do Rio. Deixando claro que este encontro não é vinculado aos agentes da 89ª DP, porém, todos se ofenderam com as supostas declarações, dizendo que a Polícia Civil responde ao cárcere, de maneira injusta, para retaliar ao próprio ego, ferido”, explicou a policial, que também é perita criminal.

A mesma agente ressaltou o trabalho desenvolvido pela Polícia Civil. ”Caso seja verídico (declarações), a gente não pode deixar isso passar despercebido. Enquanto policiais civis, estamos sempre trabalhando pela legalidade. Nesse caso, a candidata foi solta em audiência de custódia, com liberdade provisória; mas a prisão foi considerada pela Justiça de forma legal. Se essa declaração realmente for verídica, que a fez, se pronunciou de maneira bastante infeliz”, finalizou.

Por fim, outro agente destacou que o trabalho desenvolvido no dia do registro da ocorrência, foi o correto. “As pessoas não conhecem o caso de forma concreta, como todos os detalhes. Com isso, a Instituição é atingida dessa forma. A Polícia Civil leva essa questão de violência contra a mulher de uma forma muito séria. Talvez, uma das pioneiras em todo o território brasileiro. A gente pede que a população continue confiando no trabalho da Polícia Civil, e que continue fazendo seus registros – inclusive pela internet – num primeiro momento. A gente quer que isso seja consolidado e que as mulheres tenham consciência de seus direitos. Que sempre serão bem atendidas”, frisou um agente.

A Polícia Civil disponibilizou ao DIÁRIO DO VALE o texto divulgado nas redes sociais.

Confira a íntegra:

“A vítima compareceu a 89ª Delegacia de Polícia de Resende, por volta das 9:00h da manhã, para realizar o registro de ocorrência pelas agressões sofridas: o seu ex-marido destruiu toda a casa e a agrediu na frente das suas duas filhas.

Desestabilizada, a vítima conta que não foi bem atendida na unidade policial. Porém, ao questionar, devido ao seu estado emocional abalado, foi interpretada como agressiva e teve a prisão decretada a princípio pelo crime de desacato (art. 331, CP).

Entretanto, como se sabe, não cabe prisão em flagrante no crime de desacato, conforme expressamente vedado pelo art. 69, da Lei 9.099/95, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo (pena máxima de até dois anos).

Ciente disso, o responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante, em verdadeira manobra jurídica, enquadrou o crime como interrupção de serviço público essencial (art. 265, CP), esse que possui pena máxima de 05 anos, portanto, forçando a possibilidade de prisão em flagrante.

A bem da verdade, o que se fez foi vasculhar o Código Penal para encontrar algo que pudesse justificar a prisão em flagrante. Senão, vejamos a redação do art. 265, Código Penal: “Atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública: Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa.”

Ora, questionar um atendimento é motivo o bastante para interromper o seu fornecimento? O tipo penal possui simetria com a conduta praticada pela vítima? Fora o uso das algemas que viola a famosa Súmula Vinculante nº. 11, já que não houve qualquer motivo que justificasse o seu uso.

Com o tratamento recebido, a vítima foi agredida duas vezes, pelo seu ex-marido e por uma instituição que acredita estar acima de qualquer crítica, que não convive bem com as diferenças e que entende que o cárcere é a resposta para o ego ferido.”

Segundo os agentes, outros textos – além de comentários criticando a atitude dos policiais – também circulam na rede.