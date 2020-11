Policiais militares recebem homenagem na sede do 28º Batalhão em Volta Redonda

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 17:32 horas

Volta Redonda – Trinta e um policiais militares, responsáveis pelo policiamento de quatro municípios da região, foram homenageados durante cerimônia realizada na manhã desta quarta-feira, dia 25, na sede do 28º Batalhão, localizado no bairro Voldac, em Volta Redonda.

A cerimônia teve como objetivo premiar agentes que apresentaram os melhores resultados do desempenho de suas funções operacionais e administrativas no primeiro semestre de 2020.

Ao todo, 13 homenageados fazem parte da 1ª Cia, de Volta Redonda; 8 policiais fazem parte da 2ª Cia, de Barra Mansa; 5 homenageados são da 3ª Cia de Pinheiral; outros 2 policiais do município de Rio Claro. Outros 3 agentes que fazem parte do serviço administrativo da Polícia Militar também foram homenageados.

Durante a solenidade, todos os homenageados se encaminharam à mesa composta por autoridades e receberam em mãos, um certificado e placa de honra pelos serviços prestados à população. Durante a cerimônia, ocorrências que se destacaram e que resultaram a premiação dos envolvidos, foram mencionadas.

Segundo a comandante do 28º BPM, tenente-coronel Andréia Ferreira da Silva Campos, o evento foi planejado há aproximadamente dois meses. Ela ressaltou que por causa das restrições devido o novo coronavírus, poucas pessoas estiveram presentes, mas ainda assim, o balanço do evento foi positivo.

– Este evento acontece de maneira mais corriqueira, mas devido à Covid-19, tivemos que restringir o número de vezes do evento durante o ano. Não podíamos terminar 2020 sem homenagear os policiais militares que mais se destacaram e que ajudam o Batalhão. A gente entendeu que este era o momento propício para que fizéssemos essas homenagens. Planejamos a solenidade há aproximadamente dois meses e entendemos que isso é importante: enaltecer nossos feitos e incentivar nossa tropa; além de agradecer sempre que possível, àquelas pessoas que nos ajudam tanto – explicou.

Para finalizar, a comandante esclareceu que gostaria de convidar mais pessoas à cerimônia. ”Parte da população está presente e infelizmente não pudemos estender o convite a todos, mas a gente espera que as pessoas divulguem os feitos dos policiais militares, porque é importante a gente agraciar àqueles que merecem. E é isso o que a gente está tentando fazer, divulgando essas ocorrências; e para que as pessoas tenham ciência do trabalho que está sendo feito e que elas também possam, quando tiverem a oportunidade, agradecer um policial militar”, disse.

Casos

Em conversa com o DIÁRIO DO VALE, o sargento Keeler Marques, um dos trinta e um policiais militares homenageados nesta quarta-feira, relatou detalhes da ocorrência que o trouxe à celebração.

”Fui homenageado junto com o sargento Rangel pelo fato de termos salvado uma criança de 13 dias, que havia se engasgado. Conseguimos fazer a manobra de heimlich, onde o bebê voltou a respirar. Após o primeiro atendimento, encaminhamos o bebê até o hospital, onde, graças a Deus, foi constatado pelo médico pediatra de plantão – após alguns exames – , que o bebê se encontrava em perfeito estado de saúde. Estamos acostumados a combater a criminalidade por mais de 20 anos nas ruas e não deixamos de salvar vidas. Quando a gente prende alguém ou quando há confrontos, onde suspeitos vêm a óbito, também estamos salvando vidas. Essa ocorrência em si, vai ser marcada para o resto da vida. Temos contato com a família do bebê e isso, pra gente, é um motivo de felicidade. O fato do comando estar prestando essa homenagem nos deixa muito felizes. Este é um comando diferenciado. Temos que dar todo o crédito à toda a equipe, principalmente para nossa comandante”, disse Keeler.

Quem também esteve presente na solenidade, foi a vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima. Ela foi uma das autoridades que se sentaram à mesa durante a cerimônia e entregou algumas premiações a alguns policiais. Ela fez questão de ressaltar a importância da valorização do trabalho desenvolvido pelos agentes de segurança de Volta Redonda.

– Me sinto honrada quando sou convidada para eventos sociais, principalmente eventos sociais que envolvem trabalhadores. Acho que os trabalhadores devem ser valorizados pelo seu compromisso e destacados através de homenagens como esta. Os trabalhadores da área de segurança pública são muito importantes e em muitas vezes, são discriminados. É um prazer estar aqui e poder acompanhar de perto este tipo de homenagem – da chefia deles – , dizendo que eles são importantes e que a cidade tem mais segurança devido o trabalho desenvolvido por eles – destacou Fátima Lima.

O comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, Anderson Catheringer, também foi uma das autoridades presentes. Ele também integrou a mesa durante a solenidade. ”A Guarda Municipal se sente honrada de ter sido convidada. A relação entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal é consolidada e quem ganha é a população, pelos serviços prestados”, comentou.

Lucas Faria de Souza, chefe do Núcleo de Policiamento da 7ª DEL PRF em Resende fez questão de dar seu depoimento. ”A gente costuma ter um bom relacionamento com a Polícia Militar. Tenho muitos conhecidos dentro da PM e eles sabem da minha gratidão e admiração pelas Polícias Militar e Civil. Temos um compromisso de estreitar ainda mais esse relacionamento e nos propomos a estarmos presentes em todas as solenidades. Fui muito bem recebidos e estamos de portas abertas também. Quanto a integração das polícias, acredito que se não a tivermos, a gente não chega a lugar nenhum. Temos colhido muitos frutos em função da união da PRF junto à PM e CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais) da Polícia Civil, com muitas apreensões de drogas. E com a Polícia Militar, vamos convidá-los para novas operações conjuntas. Há pouco tempo um caminhão com toneladas de drogas foi encaminhado à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para que os entorpecentes – apreendidos da Dutra – fossem incinerados e a PM esteve no local, prestou apoio. Já existe proximidade e a gente vai formalizá-la agora e torná-la mais produtiva e mais próspera”, disse.

Devido à pandemia do novo coronavírus, poucos policiais militares, cerca de 80, segundo uma estimativa da própria PM, e familiares, estiveram presentes; além de diversas autoridades, como: coronel PM Paulo Roberto das Neves Júnior, comandante do 5ª CPA; tenente-coronel Andreia Ferreira da Silva Campos, comandante do 28º BPM; comandante do 37º BPM, Perry Souza Azeredo; major Maia, representando o comando do 10º BPM; tenente-coronel Fófano, comandante do 33º BPM; comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, Anderson Catheringer; Lucas Souza, agente 7ª DEL PRF em Resende; Fátima Lima, vice-prefeita de Barra Mansa; além do comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Joel Valcir; entre outros.

Confira a íntegra do discurso da comandante do 28º Batalhão durante a solenidade

”Agradeço a todos os policiais que ainda não tiveram a oportunidade de serem agraciados. Vocês são nossos heróis e heroínas. Mesmo nos momentos de dificuldade, estão prontos para servir a sociedade com esmero e honra profissional. Desde o mês de janeiro, ao mês de junho, os senhores efetuaram 621 prisões; 111 apreensões de armas de fogo e reduziram em 1,3%, os homicídios; além de 32,5% os roubos de rua; 36,8% os roubos de veículo e 53,3%, os roubos de carga. Fazendo com que o 28º Batalhão voltasse ao local de destaque dentre as unidades operacionais da Polícia Militar. Contudo, sabemos que ainda existem muitos desafios a serem superados e com eles, as necessidades de melhorarmos nossas práticas e aumentarmos nosso empenho. E oferecer maior segurança aos munícipes de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro, é nosso objetivo principal. Aos amigos do Batalhão do Aço, é dever efetuar com distinção e justiça, o reconhecimento àqueles dignos representantes da sociedade, que não importando sua origem social, credo ou profissão, atuam de forma direta ou indireta, auxiliando a Instituição. Este, é o reconhecimento máximo que a unidade pode prestar às pessoas que nos ajudam e cooperam de alguma forma, com o serviço policial militar. É com esse espírito de cordialidade e camaradagem, que o 28º Batalhão de Polícia Militar caminha: superando as deficiências, esbanjando boa vontade e tentando a todo custo, manter a dignidade do nosso árduo trabalho. Para finalizar, parabenizo mais uma vez os policiais militares destaques do 1º semestre e aos nossos amigos do Batalhão do Aço.”