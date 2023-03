Policiais militares são atacados a tiros na Cidade Alegria, em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 19:27 horas

Cinco homens armados abriram fogo contra agentes; disparos atingiram um trailer da PM

Resende – Policiais militares que trabalham em um trailer, no bairro Cidade Alegria, em Resende, foram atacados a tiros na tarde desta terça-feira (7). De acordo com a Polícia Militar, cinco homens fizeram os disparos, por volta das 17h. O bando estaria dividido entre duas esquinas e tiveram como alvo os PMs que estavam em frente à unidade móvel, instalada em uma área considerada crítica pela ocupação do tráfico de drogas. Os tiros atingiram o trailer, estacionado na Rua dos Timbiras (área do Lazer), e chegaram a acertar a mobília – como um armário e um micro-ondas. Ninguém ficou ferido, mas a situação atípica assustou moradores.

Policiais ficaram encurralados durante o ataque e chamaram reforços. Os PMs chegaram após o ataque ter cessado e realizaram buscas pelas proximidades na tentativa de encontrar os criminosos, mas ninguém foi achado até o fechamento desta edição.

Segundo o apurado pela reportagem do DIÁRIO DO VALE, o clima de tensão foi tão grande que muitas pessoas, incrédulas, gravaram vídeos com seus celulares o momento do conflito. As imagens circulam pelas redes sociais. Após o ataque, por medo, moradores evitaram sair às ruas e a Polícia Militar ocupou a área onde houve o ataque.