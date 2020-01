Policiais Militares são presos transportando quase meia tonelada de maconha entre MG e o Sul Fluminense; veja o vídeo

Matéria publicada em 11 de janeiro de 2020, 08:01 horas

PMs são lotados no 37º BPM e foram presos em flagrante por policiais do mesmo batalhão

Sul Fluminense – Dois policiais militares e um terceiro homem foram presos na noite desta sexta-feira, dia 10, na Estrada Bom Retiro, no bairro Pilotos, em Quatis, por uma força tarefa do 37º BPM. O trio foi detido em flagrante transportando farta quantidade de entorpecentes. Detalhe: os PMs presos são do mesmo batalhão daqueles que efetuaram a prisão.

Parte da droga, 23 tabletes de maconha, totalizando 5,519kg, foram encontradas em um veículo Toyota Corolla. Outros 438,200kg da mesma droga, foram encontrados dentro de um veículo GM/S10, totalizando 453,719kg. Além dos tabletes de maconha, uma pistola PT 840 cal.40 Taurus; 03 carregadores com 67 munições intactas cal.40; e com (Q3); uma pistola PT938 cal.380 Taurus, um carregador com 17 munições intactas cal.380 e sete celulares foram apreendidos.

Segundo o registro da ocorrência, os policiais do 37º, por determinação da comandante da unidade, tinham conhecimento de que um veículo chegaria ao município pela RJ 159 com uma grande carga de drogas. Por isso, já estavam em alerta. Durante a patrulha, os policiais avistaram um veículo Toyota Corolla, cor cinza, em sentido oposto e em alta velocidade. Desconfiados, os PMs manobraram e começaram a perseguir o veículo.

O motorista, ao perceber a presença da polícia, acelerou. Os policiais tiveram problemas durante a perseguição, devido ao trânsito parado, e foram informados por motoristas que o trânsito estava lento, devido a batida de um veículo Corolla contra um poste. O motorista, segundo as testemunhas, teria fugido em um veículo GM/S10, de cor escura.

A PM fez buscas no interior do Corolla e no porta malas encontrou 26 tabletes de maconha, além de um rádio transmissor.

De acordo com o comando do batalhão, outras equipes cientes do caso se dirigiram até uma possível rota de fuga, conseguindo abordar o veículo no qual, o suspeito havia embarcado após o acidente. O veículo GM/S10, com placas de Paraíba do Sul, foi alcançado pelos policiais no acesso Fazenda Rochinho, em Floriano.

O motorista foi identificado e foi constatado que trata-se de um PM do 37º BPM. O carona era também um cabo do mesmo batalhão. Com eles estava mais um homem. No novo veículo, mais entorpecentes foram encontrados. A ocorrência está sendo registrada na 100ª DP (Porto Real).

Segundo um dos policiais militares do 37º BPM, envolvido na operação, a PM já tinha conhecimento da denúncia e aguardava o momento certo para agir durante a operação. ”Já estávamos com essa denúncia há algum tempo. Ontem foi bingo”, disse um dos policiais envolvidos na operação. Água e óleo não se misturam. Vagabundo é vagabundo. Policial é policial. AQUI NÃO!”, disse.

Nota de esclarecimento

Sobre as últimas operações que desencadearam na apreensão de duas cargas de entorpecentes nas cidades de Porto Real e Quatis, a Comandante do Trigésimo Sétimo Batalhão vem a público esclarecer algumas informações.

A partir de um trabalho envolvendo o Serviço Reservado do 37º BPM, posterior a apreensão de uma carga de entorpecentes em Quatis, na última segunda-feira, foram obtidas informações sobre outro possível carregamento de drogas nesta sexta-feira(10), envolvendo, inclusive, Policiais Militares na ideação criminosa.

Nesta tarde, o Comando do 37º BPM reforçou suas ações com o efetivo de serviço, com vistas a obtenção de armas e drogas na região, quando foi desencadeada operação com apreensão de vasta carga de Maconha, com a prisão de dois Policiais e um civil, no distrito de Bulhões. A droga está sendo periciada pela Polícia Civil. Os PMs detidos serão conduzidos à Unidade Prisional da Polícia Militar.

A respeito da prisão dos dois Policiais Militares, não é ordinário expressarmos nossos sentimentos, sejam eles de pesar ou frustração, porém o 37º BPM faz jus determinantemente juramento da Polícia Militar e reafirma nosso compromisso de combater o crime, não importa de onde ele venha. A missão sempre será cumprida.