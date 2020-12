Policiais militares suspeitos de corrupção são alvo de operação do MP em Barra do Piraí

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 12:39 horas

Mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta sexta-feira, dia 18

Barra do Piraí – O MPRJ realiza nesta sexta-feira, dia 18, uma operação que visa cumprir quatro mandados de busca e apreensão contra policiais militares, denunciados por suspeita de corrupção, em Barra do Piraí. A ação acontece por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), com apoio da Policia Militar do Estado do Rio.

De acordo com o MP, cinco policiais -sendo quatro já identificados e um que não teve o nome divulgado-, e outros três civis, foram denunciados a partir de provas obtidas na operação ‘Desvio de Rota”, deflagrada na terça-feira (15) contra organização criminosa especializada na comercialização e transporte irregular de combustível.

O Caso

Segundo o MP, a investigação apurou que no dia 10/12/2019, dois suspeitos tinham em sua posse, um caminhão carregado de combustível quando foram abordados por policiais militares lotados no 10º BPM (Barra do Piraí), que constataram irregularidades na nota fiscal da mercadoria e iriam efetuar a prisão em flagrante e a apreensão da carga.

Os suspeitos, então, supostamente, pagaram valores aos policiais militares para que não efetuassem a devida prisão em flagrante e pudessem exercer livremente o transporte irregular de etanol. Eles teriam negociado diretamente com quatro policiais militares, seguindo orientações de outro investigado, e supostamente, acordado o pagamento de R$ 5 mil aos policiais militares para que eles deixassem de efetuar a prisão e a apreensão da carga.

Os policiais militares foram denunciados por corrupção passiva e os outros três civis por corrupção ativa. As denúncias foram recebidas pelos Juízos da Auditoria de Justiça Militar, que decretou cautelarmente a suspensão do exercício da função pública dos denunciados; e da Vara Única de Piraí.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria da PMERJ e até o momento desta publicação, não teve respostas.