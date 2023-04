Policiais prendem foragido da Justiça de São Paulo em Paraty

Matéria publicada em 20 de abril de 2023, 09:29 horas

Homem era procurado no município de Jundiaí pelo crime de roubo

Paraty – Policiais do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) da 2ª Companhia Independente de Policia Militar prenderam nesta quarta-feira (19), em Paraty, Wellinton Silva Rodrigues de Jesus, de 25 anos após informações do Disque Denúncia.

A partir de uma ordem de busca da Agência de Inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e após receberem a informação de sua localização, policiais do Serviço Reservado, efetuaram todos os levantamentos necessários para cumprimento do mandado de prisão. Os agentes conseguiram localizar o criminoso no Cais de Turismo, em Paraty.

Condenado a pena de quatro anos de reclusão pelo crime de roubo no município de Jundiaí (SP), o acusado foi encaminhado para a 167º Delegacia de Polícia, em Paraty, para registro de ocorrência e permanece preso.