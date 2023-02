Policiais resgatam nove pássaros mantidos em cativeiro no Belmonte - Diário do Vale

Policiais resgatam nove pássaros mantidos em cativeiro no Belmonte

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 11:02 horas

Agentes da Polícia Ambiental Militar resgataram nesta quarta-feira (1º) nove pássaros em uma casa no bairro Belmonte, em Volta Redonda. O suspeito de manter as aves em cativeiro irregular foi levado à 93ª Delegacia de Polícia (DP), onde a ocorrência foi registrada.

De acordo com os integrantes da 2ª Unidade de Policiamento Ambiental (Upam), os animais estavam sendo criados irregularmente, sem nenhuma autorização, sendo vendidos no próprio imóvel. Entre as aves apreendidas estão oito canários e um coleiro, que estavam sem anilhas. Os policiais apreenderam, ainda, oito gaiolas e dois alçapões.