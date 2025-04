Policial civil com menos de 1 ano de corporação é preso em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Uma operação conjunta da Corregedoria da Polícia Civil, 88ª DP e 93ª DP, deflagrada na manhã desta sexta-feira (18), prendeu um policial civil no momento em que ele deixava o plantão na delegacia de Barra do Piraí.

Ele é suspeito de extorsão, que teria ocorrido em Volta Redonda, quando ele estava lotado na 93ª DP.

Ele foi aprovado no último concurso da Polícia Civil e tinha pouco mais de 1 ano de corporação.

O policial civil foi transferido para a 88ª DP (Barra do Piraí) há cerca de 10 dias. Ele estava lotado na 93ª DP (Volta Redonda) quando os casos ocorreram.

Foram expedidos cinco mandados de prisão contra um policial civil, um policial militar e três homens envolvidos no caso. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda.

Desde a noite de quinta-feira (17), o policial civil vinha sendo monitorado pela própria equipe da 88ª DP.