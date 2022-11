Policial civil evitou que homem pulasse de ponte em Resende

Matéria publicada em 2 de novembro de 2022, 10:50 horas

Resende – Um policial civil, lotado na 89 DP, evitou na manhã desta quarta-feira (2), que um homem pulasse de uma ponte localizada perto da rodoviária velha, no Centro de Resende. O agente observou uma aglomeração de pessoas e parou o seu carro, conseguindo segurar a vítima, não permitindo que ela se jogasse no Rio Paraíba do Sul.

O delegado Michel Floroschy disse que o inspetor Carlos Diego pediu apoio policial, quando viu o homem fazendo sinal da cruz e ameaçando se jogar da ponte. Segundo o inspetor, a vítima disse que estava com depressão porque tinha perdido toda a sua família.

– O homem alegava que já tinha perdido alguns parentes e que por ser hoje, Dia de Finados, ele ficava muito triste devido a data. Por isso, pretendia acabar com a própria vida. O policial civil conseguiu retirá-lo do local e o levou para a delegacia, onde era aguardado o pessoal que trabalha no setor de assistência social da Prefeitura de Resende – disse o delegado.