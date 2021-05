Policial dispara tiros durante manifestação de mulheres em Paraty

Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 11:13 horas

Paraty – Um policial civil é suspeito de ser o autor de disparos de arma de fogo durante manifestação organizada por mulheres em frente a delegacia da Polícia Civil de Paraty (RJ), na tarde desta segunda-feira (10). Pelo menos cinquenta mulheres participavam da manifestação pela criação do Observatório de Feminicídio de Paraty, quando um escrivão saiu armado de fuzil e efetuou dois disparos para o chão. Ninguém ficou ferido.

As manifestantes afirmam que além da aprovação do projeto Observatório de Feminicídio, elas querem a punição do suspeito de agressão e tentativa de estupro contra duas mulheres, na comunidade do Sono, ocorrida recentemente.

“O principal motivo é a punição do cara que tentou estuprar as meninas. Mas aqui não tem acolhimento, não tem delegacia da mulher. Para fazer corpo de delito tem que ir para o Perequê (bairro que fica a cerca de 40 km de Paraty) ou para Angra (dos Reis). A gente não pode andar na rua porque eles (os agressores) estão na rua? Não pode acampar no Sono porque eles ainda estão lá?”, questiona Inah Ribeiro, cozinheira, que participou da manifestação.