Policial Gabriel Sequeira atua em filme sobre Eike Batista

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 11:30 horas

Rio – A première do filme “Eike – Tudo ou Nada” que conta a história do ex-bilionário Eike Batista ocorreu ontem, dia 13, no Rio. O Kinoplex recebeu imprensa e convidados para a primeira exibição.

Um dos destaques desse filme é a participação do Policial Gabriel Sequeira, que dá vida ao Capitão José Albucasys, o Bombeiro, pivô da separação de Luma de Oliveira e Eike Batista, que na trama é chamado de Cássio.

Convidado para as filmagens devido a sua semelhança com Albucasys, Gabriel contracenou com a atriz Carol Castro, que interpreta Luma e Nelson Freitas que protagoniza como Eike, recriando o escândalo que foi a descoberta da traição e inclusive a icônica capa de revista.

Inspirado no livro da jornalista Malu Gaspar (Editora Record), o roteiro do filme de Eike Batista, começa em 2006, quando a economia brasileira deslanchava por causa do pré-sal. Ele então decide criar a petroleira OGX, que o transforma no sétimo homem mais rico do mundo e depois o leva a perder sua fortuna, poder e prestígio.

O filme estreia em todo Brasil no dia 22 de setembro.