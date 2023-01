Policial militar é assassinado na Rio Santos, em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2023, 13:02 horas

Criminosos estavam em um veículo de cor prata e efetuaram disparos de fuzil 556; PM era lotado no 33° BPM

Paraty – O policial militar Renato Tostes Carvalho, lotado no 33° Batalhão de Polícia Militar de Angra dos Reis, foi assassinado na manhã desta terça-feira (24), na altura do KM-554, na Rodovia Rio Santos (BR-101), na região de Paraty, na Costa Verde. O crime ocorreu por volta de 8 horas na entrada da praia de São Gonçalo.

O delegado titular da 167ª DP, Marcelo Russo, está a frente das investigações e já solicitou perícia na motocicleta, além de imagens da CCR Rio SP (que administra a rodovia) e imagens das câmeras da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo apurações iniciais, um veículo Suv de cor prata, teria emparelhado ao lado da moto do policial e efetuado diversos disparos de fuzil 556. A moto pilotada por Renato era uma Yamaha XT Tenere 250cc, que também foi atingida. O policial militar chegou a ser socorrido pela equipe de resgate da CCR RioSP para o hospital Hugo Miranda em Paraty. Ele não resistiu e morreu.

Policiais de todas as delegacias da Costa Verde estão dando apoio às investigações e diligências a procura dos assassinos. Agentes da Polícia Federal , Polícia Rodoviária Federal, 33° BPM , 166ª DP, Guarda Municipal, SMSOP, 2ªCIA PMERJ e 16ª7DP Paraty.