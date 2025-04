Policial Militar é detido após disparos em choperia de Resende

Resende – Um policial militar foi detido na madrugada desta quinta-feira (10) após efetuar disparos de arma de fogo em frente a uma choperia, no bairro Mirante da Serra, em Resende. Outros dois homens também foram detidos por posse irregular de arma de fogo.

De acordo com o registro, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h40, após a informação de que um homem, supostamente policial, havia efetuado disparos para o alto em frente ao estabelecimento. O suspeito deixou o local em um carro com outros dois passageiros e seguiu para uma lanchonete próxima.

Os agentes localizaram o veículo e abordaram os três homens. Com um deles, identificado como policial militar, foi apreendida uma pistola calibre .380, dois carregadores e 35 munições. Com outro ocupante, os agentes encontraram um revólver calibre .38 com munições intactas e deflagradas. O terceiro estava com um estojo deflagrado calibre .380.

Os três foram conduzidos à 89ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Dois deles foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Fianças foram arbitradas em valores entre R$ 1.500 e R$ 7.600, pagas ainda na delegacia, permitindo que ambos respondessem em liberdade.

O policial militar teve a arma apreendida e será submetido a medidas administrativas. Equipes da Corregedoria da Polícia Militar e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) acompanharam a ocorrência.