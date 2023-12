Policial militar é vítima de emboscada no Vila Helena, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – O policial militar que teve sua casa invadida por um criminoso no fim de semana voltou a ser atacado na noite desta terça-feira (19), no bairro Vila Helena. De acordo com a Polícia Civil, foi armada uma emboscada para matar o agente. Por volta das 20h30, um suspeito jogou um rojão dentro da casa do policial, na Rua Otávio Gomes Carneiro, atraindo-o para fora. Do outro lado da rua, dois suspeitos armados dispararam contra o agente, que revidou.

A vítima, de 45 anos, foi atingida por dois tiros na perna e um na mão, sendo socorrida e conduzida à Santa Casa de Barra do Piraí. Ele não corre risco de morte. Segundo o delegado Antônio Furtado, tanto a Polícia Civil quanto a Militar estão nas ruas em busca dos dois suspeitos, que já teriam sido identificados. Sendo presos, eles responderão por tentativa de homicídio qualificado, cuja pena é de até 20 anos de reclusão.