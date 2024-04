Policial que matou idoso é levado para Niterói-RJ

Barra Mansa – O policial civil Fábio Peixoto, apontado como autor do assassinato do aposentado José Carlos da Silva, o ‘Zé Carlos Português’, de 77 anos, passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (17). Ele, que foi preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva. Fábio foi indiciado por homicídio qualificado e será encaminhado para uma unidade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria (SEAP), em Niterói – RJ, destinada a policiais civis.

You may also like