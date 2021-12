Polícias Civil e Militar alertam sobre golpes no período de fim de ano

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 18:00 horas

Barra Mansa – Faltando poucos dias para o Natal, quando a expectativa é que o movimento nos centros comerciais aumente a cada dia, o delegado da 90ª DP de Barra Mansa, Michel Floroschk e o tenente Ricardo Cunha, comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar fazem um alerta e orientam a população sobre o risco de golpes aplicados por estelionatários.

De acordo com Cunha, uma das maiores preocupações, com a chegada das festas de fim de ano, é com relação às pessoas da terceira idade, uma vez que são alvos mais fáceis para golpistas.

– Os idosos, principalmente se estiverem portando dinheiro ou forem sacar alguma quantia em caixas eletrônicos, a polícia orienta para que, se possível, peçam o auxílio de algum parente ou outra pessoa de confiança. Idosos, geralmente, são pessoas boas de coração e, com isso, se tornam alvos mais fáceis – disse o tenente.

De acordo com ele, para o público geral, a orientação é para que, se tiverem que fazer saques em caixas eletrônicos, não deixem para o avançar da noite e para que fique atento às pessoas ao redor, observando todos os tipos de riscos.

– Também pedidos à população, envolvida nesse espírito natalino, para que tenham muito cuidado com pessoas oferecendo produtos, se dizendo ser de ONGs, muitas das vezes até apresentando crachás. Não caiam em contos de estelionatários que, geralmente, nessa época do ano se deslocam de outras cidades para aplicar golpes na região – alertou o tenente.

Para finalizar, Cunha ressaltou que em dias de ruas e comércio cheios, a atenção deve ser redobrada com bolsas abertas, carteiras e celulares em bolsos traseiros, o que facilita a ação de batedores de carteiras.

– Se tem maior movimento nas ruas, têm mais pessoas propícias a praticarem pequenos crimes. É preciso ficar atento, evitar andar de cabeça baixa, olhando o celular. Às vezes a pessoa toma um esbarrão na via pública, acha que foi só um esbarrão e, na verdade, o batedor de carteira conseguiu furtar algum bem – acrescentou o policial.

Policiamento reforçado

De acordo com Cunha, para garantir a segurança dos consumidores, no período de festas de fim de ano, a 2ª companhia está acompanhando, com reforço de homens, o horário estendido do funcionamento do comércio.

– Estamos em parceria com a CDL, Aciap e Sicomércio e, conforme vai se aproximando o Natal e as lojas ficando abertas até mais tarde, nós disponibilizamos o policiamento para acompanhar. São duas motos trabalhando fazendo a ronda no centro da cidade, nas ruas paralelas, e temos o Policiamento Ostensivo de Bicicleta com dois policiais, além de termos viaturas rodando em toda cidade e nos bairros adjacentes ao centro – informou o tenente.

Segundo ele, caso alguém seja vítima de algum crime é muito importante que faça contato com a polícia e que faça a ocorrência policial para que as autoridades da área de segurança possam focar em cima dos delitos que mais estiverem acontecendo.

De acordo com o delegado, além de abordagens que podem ser feitas pessoalmente, nas ruas da cidade, as pessoas também precisam ter cuidado com falsas ligações e também os crimes praticados pela internet. Entre os golpes ele cita os de empréstimos com facilidades e o de supostas centrais financeiras de bancos que ligam, geralmente, para idosos, para pegar dados de cartões de créditos.

– Nossa orientação é para que as pessoas tenham consciência e evitem passar seus dados, senhas e informações pessoais, por telefone ou pessoalmente. Muitas quadrilhas vêm de fora, ficam na cidade por alguns dias, aplicam os golpes e depois somem – alertou o delegado.