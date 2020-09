Polícias Civil e Militar prendem trio com farto material entorpecente em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 09:07 horas

Duas mulheres, de 19 e 24 anos, e um homem, de 53, foram flagrados com uma granada, quase 3 mil pinos de cocaína e 1.6 quilos de maconha; ação é desdobramento de operação contra o tráfico, deflagrada nesta terça-feira (22)

Paraíba do Sul – Policiais militares do 38º BPM prenderam três pessoas e apreenderam farto material entorpecente, no final da tarde desta terça-feira (22), em Paraíba do Sul, em duas ocorrências distintas.

No primeiro caso, ao todo, 2868 pinos de cocaína, um aparelho celular e uma granada foram apreendidos durante desdobramento da operação deflagrada pela PM – com apoio da Polícia Civil – no município.

De acordo com a PM, os militares receberam informações indicando que duas mulheres, de 19 e 24 anos, suspeitas de envolvimento com o tráfico, seriam responsáveis por armazenar os entorpecentes em casa. Equipes da PM e da 107ª DP foram ao local, na Rua Teixeira Leite, no bairro Ponte Preta e, durante buscas, parte do material foi encontrado dentro de um guarda-roupas.

A PM afirma ainda que, as equipes também foram à casa de um outro suspeito e, que o mesmo fugiu, deixando certa quantidade de material entorpecente para trás.

A dupla foi levada para a 107ª DP (Paraíba do Sul), autuada no art 33 da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), permanecendo à disposição da Justiça.

Outro caso

De acordo com a PM, um homem, de 53 anos, também foi preso por suspeita de tráfico de drogas nesta terça-feira (22). Com ele foram encontrados: 414 tabletes de maconha, totalizando 1,6 quilos da droga.

Segundo a Polícia Militar, o flagrante foi possível após levantamento de informações sobre a fuga do suspeito – descrita acima – , durante tentativa de abordagem.

A PM afirma que o homem foi encontrado dentro de um imóvel, na Rua Aristides Magalhães, e que o mesmo autorizou a entrada dos militares no local. Durante buscas, o material apreendido foi encontrado.

O homem foi levado para a 107ª DP, onde foi autuado no art 33 da lei 11343/06 (Tráfico de Drogas). Ele está preso, a disposição da Justiça.